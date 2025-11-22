Atalanta, incubo Scalvini. Corriere di Bergamo: "Altro infortunio: 52 partite saltate"

"Altro infortunio per Scalvini: 52 partite saltate" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Il difensore classe 2003 è incappato in un risentimento muscolare all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno ma il volo per Napoli, come anche Bakker, non ha potuto prenderlo.

Non c’è pace per il bergamasco d’adozione che era da poco rientrato nei ranghi dopo l’ennesimo problema fisico. Nell’ultimo anno e mezzo, tra rottura del crociato, infortunio alla spalla, guai ad adduttori e bicipite femorale, ha perso 52 gare.

Stasera intanto la Dea è attesa dalla gara in casa del Napoli di Antonio Conte. L’Atalanta, che non vince in Serie A da due mesi, è a caccia della svolta. Il Napoli per ripartire come fece il Gasp. Dubbio tridente: in attacco quasi certi Lookman e De Ketelaere, Krstovic sembra avere più chance di Scamacca.