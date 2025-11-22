Bernabé in apertura su la Gazzetta di Parma: "Inizio complicato, ma ora abbiamo un buon equilibrio"
TUTTO mercato WEB
Domani alle 12:30 si giocherà l'importante sfida salvezza tra Parma e Hellas Verona, entrambe al momento ai piedi della classifica, rispettivamente a quota 8 e 6 punti. A sole 11 giornate dall'inizio del campionato, però, la strada è ancora molto lunga, e le squadre avranno tempo per rodare meglio i meccanismi. Per il Parma, in particolare è stato un "Inizio complicato, ma ora abbiamo un buon equilibrio" come ha spiegato Adrián Bernabé - centrocampista dei crociati - presentando la sfida contro l'Hellas.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile