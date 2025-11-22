Bernabé in apertura su la Gazzetta di Parma: "Inizio complicato, ma ora abbiamo un buon equilibrio"

Domani alle 12:30 si giocherà l'importante sfida salvezza tra Parma e Hellas Verona, entrambe al momento ai piedi della classifica, rispettivamente a quota 8 e 6 punti. A sole 11 giornate dall'inizio del campionato, però, la strada è ancora molto lunga, e le squadre avranno tempo per rodare meglio i meccanismi. Per il Parma, in particolare è stato un "Inizio complicato, ma ora abbiamo un buon equilibrio" come ha spiegato Adrián Bernabé - centrocampista dei crociati - presentando la sfida contro l'Hellas.