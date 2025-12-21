Fiorentina, oggi l'Udinese. Il Corriere Fiorentino: "Vanoli si gioca la panchina. In arrivo Paratici"

Una partita dai mille significati quella in programma questo pomeriggio al Franchi che mette di fronte la Fiorentina e l’Udinese alla sedicesima giornata di Serie A. I viola vanno ancora a caccia della prima vittoria e la sensazione è che Paolo Vanoli, che nelle sue prime otto partite da allenatore ha raccolto cinque sconfitte, si giochi la panchina.

Intanto ieri è arrivato un comunicato durissimo da parte della Curva Fiesole. Il cuore del tifo viola se l’è presa con giocatori, allenatore, dirigenti e Rocco Commisso, definito ‘presidente fantasma’ e invitato a fare dei cambiamenti oppure a vedere la squadra.

Un primo cambiamento potrebbe essere l’inserimento nell’organigramma di un dirigente navigato come Fabio Paratici. L’ex direttore sportivo della Juventus sarebbe ad un passo a firmare un contratto dino al giugno del 2030 con il club toscano e a diventarne il nuovo capo dell’area tecnica.