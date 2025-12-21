Allo Stadium vince la Juve, La Repubblica (ed. Roma): "Roma, altro ko con una big"
Finisce con una sconfitta per la Roma la sfida dell'Allianz Stadium. A Torino la squadra di Gasperini viene battuta per 2-1. A nulla è valso il gol di Baldanzi che ha dimezzato le distanze ad un quarto d'ora dalla fine. Il match è andato alla squadra di Luciano Spalletti grazie ai gol di Conceiçao e Openda. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Roma, altro ko con una big. Vince la Juve".
