Fiorentina, c'è l'Udinese. La Repubblica (ed. Firenze): "Aspettando l'arrivo di Paratici"
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina si prepara ad ospitare l'Udinese in una gara da dentro o fuori. Al "Franchi" arriva la squadra di Runjaic per cercare di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Intanto anche l'edizione fiorentina de La Repubblica parla di un possibile ingresso di Fabio Paratici in società. Questo il titolo in prima pagina: "Fiorentina, c'è l'Udinese, aspettando l'arrivo di Paratici".
Articoli correlati
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Altre notizie Rassegna stampa
Ieri in campo la Serie B. Il Corriere del Veneto: "Il Venezia non si ferma più. Buon pari del Padova"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile