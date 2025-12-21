Domani la finale di Supercoppa, La Repubblica (ed. Napoli): "Il piano di Conte"
TUTTO mercato WEB
"Supercoppa, il piano di Conte". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Il Napoli si prepara all'ultimo atto della competizione in terra araba. Dopo aver eliminato il Milan adesso toccherà al Bologna, vittorioso a sua volta sull'Inter in semifinale, in un match che potrebbe regalare un altro trofeo ai partenopei dopo quello dello scudetto di un anno fa.
Articoli correlati
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Altre notizie Rassegna stampa
Ieri in campo la Serie B. Il Corriere del Veneto: "Il Venezia non si ferma più. Buon pari del Padova"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile