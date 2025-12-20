Bologna in finale, Il Gazzettino: "Inter ko ai rigori". E bufera sugli insulti di Allegri a Oriali
Il taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino è dedicato alla Supercoppa Italiana. Si parte ovviamente con l'attualità, ovvero col successo ai calci di rigore del Bologna sull'Inter e l'approdo in finale della squadra di Vincenzo Italiano. Poi spazio anche alle polemiche per quanto dichiarato da Allegri in campo nella semifinale contro il Napoli. Questo il titolo: "Inter ko ai rigori, Bologna in finale. Allegri: bufera per gli insulti a Oriali".
