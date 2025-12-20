Domani lo "spareggio" contro il Pisa, L'Unione Sarda: "Pisacane recupera Yerry Mina"
Si avvicina la gara della Unipol Domus. Domani il Cagliari di Pisacane affronterà fra le mura amiche il Pisa in quello che è uno scontro diretto per non retrocedere. Buone notizie per il tecnico rossoblù che recupera Yerry Mina per la sfida ai nerazzurri di Gilardino. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Domani lo 'spareggio' contro il Pisa. Pisacane recupera Yerry Mina".
