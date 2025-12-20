Milan-Como si gioca in Australia, La Provincia di Como: "La farsa scatena i tifosi"
Milan-Como in Australia. La farsa scatena i tifosi" scrive La Provincia di Como in prima pagina quest'oggi. Milan-Como si gioca a Perth con arbitri asiatici, è stato l'annuncio del presidente della Lega Serie A Simonelli.
Mentre Lega e Federazione lanciano frecciate sulla gara di campionato da giocare in Australia, i tifosi del Como scelgono l'ironia per commentare la decisione di far giocare il match a Perth. Raccolta di adesioni per riempire un finto pullman per l'Australia.
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
