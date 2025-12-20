Oggi in casa della Lazio, La Provincia di Cremona: "Nicola spinge la Cremo per stupire"

"Nicola spinge la Cremo con la voglia di stupire" scrive La Provincia di Cremona in prima pagina quest'oggi. Oggi alle 18 la Cremonese attesa dalla trasferta all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

"Ho detto che noi vogliamo mantenere la categoria esprimendo il nostro gioco e rendendo la vita difficile a tutti. La Lazio è una squadra che può lottare per le prime sei posizioni in classifica, viene da un buon ruolino di marcia e in casa è sempre una formazione ostica. Sarri è un tecnico esperto e capace, che alle sue squadre dà ordine tattico" le parole di Davide Nicola.

Il tecnico ha proseguito nella sua analisi: "Giocano di reparto, con una linea difensiva abile a leggere palla aperta e palla coperta, sappiamo perfettamente che sono un avversario difficile perché hanno una buona gestione dello spazio. Dovremo essere abili a capire come occupare gli spazi che ci verranno concessi e calmi e capaci nel trovare le condizioni giuste prima di creare le azioni offensive. Poi servirà essere abili nell’affondo finale, oltre a saper riconoscere quali posizioni ricoprire quando saranno loro ad avere palla. In settimana ci siamo preparati in questa direzione”.