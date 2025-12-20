Due buone notizie per l'Atalanta, Corriere di Bergamo: "Sulemana e Scalvini verso il recupero"
TUTTO mercato WEB
"Sulemana e Scalvini verso il recupero contro il Genoa" scrive quest'oggi il Corriere di Bergamo in prima pagina. La Dea è attesa dalla sfida con il Genoa domani a Marassi e Raffaele Palladino potrà contare su due elementi importanti in vista della gara contro la sua ex squadra: Ibrahim Sulemana punta alla prima convocazione, anche Giorgio Scalvini è vicino al rientro.
Da valutare invece Berat Djimsiti, uscito per un risentimento al flessore destro e atteso dagli esami strumentali per definire i tempi di recupero. Lavoro individuale in campo per Mitchel Bakker. Resta out Raoul Bellanova, alle prese con una lesione di grado tra il primo e il secondo al bicipite femorale destro.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile