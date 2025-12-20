Il Bologna elimina l'Inter ai rigori in Supercoppa, Corriere dello Sport: "La giusta finale"
Il Bologna festeggia la conquista di un altro grande traguardo. La squadra di Vincenzo Italiano si è imposta ai calci di rigore sull'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana e conquista l'ultimo atto della competizione contro il Napoli lunedì prossimo. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La giusta finale".
Il big match di giornata, o meglio di serata, è Juventus-Roma. I bianconeri di Luciano Spalletti sfideranno alle 20.45 all'Allianz Stadium la Roma di Gian Piero Gasperini in una partita da sempre molto attesa e che può valere molto per gli obiettivi delle due squadre. Questo il titolo del quotidiano: "Paulino day: ha un conto in sospeso con la Juve".
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
