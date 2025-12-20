Roma e Lazio per il grande salto. Corriere di Roma: "La notte per diventare grandi"

"Roma, la notte per diventare grande" scrive il Corriere di Roma in prima pagina in vista della gara con la Juve. La Roma ha fin qui vinto tutti gli scontri diretti per l'Europa (Bologna e Como) e perso quelli in ottica scudetto (Inter, Milan e Napoli). La gara di stasera con la Juventus è un bivio: vincere vorrebbe dire, per i giallorossi, tornare a ragionare anche degli obiettivi più ambiziosi.

Il tecnico Gasperini, che a maggio fu contattato anche dalla Juve prima di accettare la proprista della Roma, ha detto: "È una partita che ci dirà quanto possiamo essere forti".

Alle 18 in campo anche la Lazio all'Olimpico. La Cremonese oggi, poi l'Udinese: la Lazio ha l'opportunità concreta di chiudere il 2025 in zona Europa in classifica, risultato sorprendente viste le premesse e l'avvio di stagione complicato.