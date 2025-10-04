Inter, alle 18 il test con la Cremonese può regalare la vetta. L'apertura del QS: "Prove di volo"

L’edizione odierna del QS apre con la sesta giornata di campionato, iniziata ieri con la vittoria del Sassuolo sull’Hellas Verona e che proseguirà tra oggi e domani. Spazio in particolare all’Inter, in campo quest’oggi contro la Cremonese. Una vittoria permetterebbe a Chivu e i suoi di andare a quota 12 e agganciare - almeno momentaneamente - la testa della classifica. Dall’altra parte però ci saranno i grigioneri, ancora imbattuti nelle prime 5 gare.

Questa sera, il piatto forte della giornata, sarà la sfida che si preannuncia scoppiettante tra Atalanta e Como. Se da una parte Juric fa la conta dei giocatori a causa dei tantissimi infortuni, dall’altra Fabregas dovrà fare a meno dell’infortunato Sergi Roberto e dello squalificato Jesus Rodriguez.

L’attenzione di molti è però già rivolta a domani sera e al big match tra Milan e Juve. Il quotidiano indica in prima pagina che i rossoneri davanti si affideranno alla loro star Christian Pulisic. Da capire chi sarà il suo partner, anche se al momento resta in vantaggio Gimenez, sia su Leao che su Nkunku.