Inter bestia nera e tabù, Il Romanista chiede a Gasperini: "Sfatala"

È dal 2016 che la Roma non riesce a battere l'Inter all'Olimpico. Una "bestia nera" per i giallorossi che però, alla ripresa del campionato, una volta terminata la pausa nazionali, dovrà affrontare: Cristian Chivu è atteso con la sua ciurma allo stadio della Capitale questo sabato per il big match contro la capolista della Serie A - cima condivisa con il Napoli. "Sfatala", la richiesta de Il Messaggero a Gian Piero Gasperini.

Per Gasp, che li ha allenati, in carriera sono 10 sconfitte e 5 pareggi negli ultimi 15 incroci. L'avversario è di grande portata, però, la Roma ha cominciato bene in campionato e non può subire troppi cali di tensione.

Per la maxi-sfida di Serie A, eppure, il tecnico della Roma potrebbe avere a disposizione Leon Bailey dopo l'infortunio che lo ha tenuto alla larga dal campo nelle prime 6 giornate di campionato: domani la ripresa degli allenamenti a Trigoria, intanto l'ex Aston Villa è pronto per tornare a giocare.