Italia e Israele arrivate a Udine, Il Messaggero Veneto: "Partita a massimo rischio"

"Italia e Israele arrivate a Udine. Partita a massimo rischio" scrive quest'oggi Il Messaggero Veneto in prima pagina. Domani in campo al Bluenergy Stadium di Udine le due nazionali ma l'attenzione è anche a quello che succederà fuori dallo stadio. Incrementate le misure di sicurezza.

Le Nazionali di Italia e Israele sono arrivate in una Udine blindata. L'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, che classifica gli eventi in base al livello di pericolosità, ha attribuito alla partita di domani alle 20.45 allo stadio Friuli, il grado 4, che indica gli eventi ritenuti ad altissimo rischio.

Striscione fuori dallo stadio. Al maxi-corteo di protesta hanno aderito 300 gruppi. È un protocollo preciso e definito quello delle migliaia di manifestanti che domani sfileranno in corteo a Udine.