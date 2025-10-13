Pace a Gaza, guerriglia in Italia. Libero in apertura: "Gli Azzurri nel mirino dei Pro Pal"
TUTTO mercato WEB
"Gli Azzurri di Gattuso nel mirino dei Pro Pal" scrive Libero in apertura. Pace a Gaza, guerriglia in Italia. Tam tam tra i duri del movimento per creare il caos prima della partita della Nazionale a Udine tra Italia e Israele in programma domani e valida per le qualificazioni ai Mondiali.
Una regia dietro i cortei, il Viminale indaga. Il ct azzurro nei giorni scorsi ha parlato così della sfida del 14 ottobre: “Non si respira una bella aria. Ci saranno 10 mila persone fuori dallo stadio e 5 mila dentro, non sarà facile”.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
3 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Salvatore Esposito: "Pio terrà i piedi per terra. Noi, l'Inter e l'Italia ci aspettiamo tante gioie"
Serie B
I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Serie C
Calcio femminile