La fuga dei talenti campani, Il Mattino: "Napoli, non lasciamoli vestire altre maglie"
"Napoli, non lasciamoli vestire altre maglie" scrive quest'oggi Il Mattino in prima pagina. Exploit di Pio Esposito, tre fratelli calciatori in 'trasferta'. Pio ha segnato il primo gol sabato scorso in Estonia. Questo grande talento, partito da bambino per l'Inter che lo ha allevato e ha fortemente creduto in lui dopo le 19 reti con lo Spezia nello scorso campionato di serie B e per la Nazionale, con cui ha segnato il primo gol sabato scorso in Estonia.
Questo grande talento, partito da bambino per Brescia con i fratelli anch'essi calciatori, è nato a Castellammare di Stabia. trenta chilometri da Napoli ma non indossa la maglia del Napoli.
