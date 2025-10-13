Pio Esposito dal 1'? QS in prima pagina: "Italia, è l'ora del coraggio con Israele"

Il titolo proposto in prima pagina dal Quotidiano Sportivo è decisamente eloquente a proposito della Nazionale: "Italia, è l'ora del coraggio". Dopo aver saltato le ultime due edizioni del Mondiale, gli Azzurri non possono sbagliare nuovamente e domani tocca battere Israele a Udine per la certezza dei playoff. A quel punto si giocherà l'accesso alla Coppa del Mondo 2026 in uno scontro diretto.

Ma Gennaro Gattuso che scelte prenderà? Senza Moise Kean, il CT dell'Italia fa scaldare per l'esordio da titolare Pio Esposito. Il primo gol firmato contro l'Estonia, una prodezza su assist di Spinazzola, lo ha marchiato anche in Nazionale e ora non vuole più fermarsi dopo tre settimane extra lusso e anche il primo sigillo con l'Inter a 20 anni.

Intanto dalle parti di Como si parla con il Real Madrid a proposito del futuro di Nico Paz, gemma di assoluta bellezza e valore che ha stravolto i tatticismi della Serie A con classe e qualità sopraffina. Il 10 del club lombardo però nelle prossime due estati potrà essere rilevato dal colosso spagnolo con la clausola di recompra, oltre a vantare il 50% sulla futura rivendita del giocatore e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta da altri interessati in arrivo sulle rive del Lago. Il QS, però, lancia l'allarme di un possibile addio già da gennaio.