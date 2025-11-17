Italia, altra lezione dalla Norvegia. Il Secolo XIX in prima pagina: "Aggrappati ai playoff"
"Italia, altra lezione dalla Norvegia. Aggrappati ai playoff" scrive Il Secolo XIX in prima pagina quest'oggi. Pio Esposito e un brillante primo tempo illudono l'Italia ma nella ripresa la Norvegia inizia a giocare e ribalta il risultato: quattro gol con il solito Haaland mattatore (doppietta).
Ora per l'Italia le forche caudine dei playoff. Giovedì alle 13 il sorteggio: in semifinale la nazionale di Gattuso può trovare Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia (o Galles).
