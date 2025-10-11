Italia d'assalto a Tallin, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Facciamo gol"
"Facciamo gol" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi in vista della sfida tra Estonia e Italia a Tallin. Gattuso all'assalto della nazionale estone con 4 punte. In campo i due centravanti Kean e Retegui più Raspadori e Orsolini. Vincere a ogni costo. Il c.t.: "Serve coraggio". Tensione in Norvegia: Israele ci prova, noi speriamo.
Calciomercato - "Rivoluzione Maignan", Spazio al calciomercato con una clamorosa indiscrezione che riguarda Juventus e Milan: i bianconeri sulle tracce di Mike Maignan. Atubolu e Suzuki le idee dei rossoneri per il futuro.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
