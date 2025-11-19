Juve, corsa contro il tempo. La Stampa sull'attacco bianconero: "Vlahovic non vuole fermarsi"

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra anche sulla Juventus e in particolar modo su Dusan Vlahovic. La sua corsa contro il tempo infatti è cominciata, visto che l'attaccante è alle prese ancora con un infortunio muscolare. Vlahovic sta portando avanti una serie di terapie alternate al riposo, con l'obiettivo di rispondere presente per la prossima sfida in programma sabato contro la sua ex Fiorentina.

Vlahovic ovviamente sta lavorando nel miglior modo possibile per essere a disposizione di Spalletti al Franchi, cercando la sua ottava presenza contro i toscani con la casacca bianconera. Nelle sette sfide sfide precedenti, l'attaccante classe 2000 non è riuscito mai a segnare contro la Fiorentina. Nella peggiore delle ipotesi, Vlahovic potrebbe dare forfait contro i viola e puntare al rientro la prossima settimana, quando la Juventus farà visita al Bodo-Glimt in Champions League.

Intanto Spalletti ritrova pedine soprattutto in difesa, visto che oggi Kelly tornerà ad allenarsi con tutto il gruppo bianconero. Un discorso analogo a quello di Cabal, che da domani potrà lavorare insieme ai propri compagni di squadra. Segnali importanti per il tecnico della Juve, che con qualche risorsa in più in difesa potrà passare al 3-4-2-1 al 4-3-3.