Juve, tra mercato e Cremonese. Tuttosport in prima pagina: "Spalletti raddoppia"

"Spalletti raddoppia". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus nel giorno della sfida contro la Cremonese. I bianconeri infatti questa sera dalle 20.45 ospiteranno i grigiorossi all'Allianz Stadium, con il chiaro obiettivo di portare a casa i tre punti e agganciare Roma e Napoli a quota 39. La Vecchia Signora però pensa anche al mercato: l'offerta al Liverpool per il ritorno di Federico Chiesa è praticamente pronta ma i bianconeri stanno studiando pure lo scambio Gatti-Loftus Cheek con il Milan.

SERIE A - In primo piano anche il big match giocato ieri tra Inter e Napoli, che si sono divise un punto a San Siro dopo un 2-2. Nerazzurri a segno con Dimarco e Calhanoglu mentre il Napoli, che ha contestato il rigore assegnato ai nerazzurri, è stato trascinato dalla doppietta di McTominay. Furioso Antonio Conte, che proprio in occasione del penalty è stato espulso.

TORINO - In prima pagina pure il Torino, pronto a giocarsi le proprie carte in Coppa Italia. Domani sera i granata saranno ospiti della Roma all'Olimpico, dove in palio ci sarà un posto per i quarti di finale. Proprio la Coppa potrebbe dare un senso ulteriore alla stagione del Toro, che nell'era di Cairo non è mai andato oltre i quarti del torneo, dove incrocerebbe l'Inter in caso di passaggio del turno.