Roma, le parole di Gasp nella prima pagina de Il Messaggero: "Mi piace come cresciamo"

Dopo il ko dell'Olimpico contro l'Inter in campionato, la Roma torna nel suo stadio per ospitare il Viktoria Plzen e riprendere la corsa in Europa League. Il taglio alto proposto oggi in prima pagina dall'edizione odierna de Il Messaggero si concentra sui giallorossi e sulle parole rilasciate alla vigilia dal tecnico Gian Piero Gasperini: "Gasp e la Roma: 'Mi piace come cresciamo'. In EuroLeague con il Plzen", il titolo scelto dal giornale romano.

“È importante per andare avanti in classifica - ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia dell'appuntamento -. Il girone è tosto e ci servono punti: la classifica sarà corta e tra il nono e il ventiquattresimo posto ci sarà poca differenza di punti. Per noi è importante vincere. La gara con l’Inter ci dà fiducia: abbiamo tirato dieci volte in area, è un bel segnale. Dobbiamo migliorare la qualità dei tiri, ma abbiamo gente forte. Di testa abbiamo Hermoso, Ndicka, Dovbyk, Cristante: le occasioni le abbiamo avute. Abbiamo tirato con tanti calciatori, è un primo passo. Serve essere più efficaci. Se la squadra produce più occasioni, è un bel segnale”.