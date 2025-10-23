Un punto per la Dea. L'Eco di Bergamo in apertura: "Atalanta fermata dallo Slavia Praga"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sull'Atalanta, bloccata dallo Slavia Praga nella terza giornata della prima fase della Champions League. La Dea infatti non è andata oltre lo 0-0 contro i cechi, che hanno conquistato un punto pesante nella seconda trasferta di fila affrontata in Italia. Non che le occasioni siano mancate per l'Atalanta, che di fronte al proprio pubblico non è riuscita a portare a casa il bottino pieno.

I nerazzurri quindi hanno mancato l'appuntamento con la seconda vittoria in Champions, dove adesso i punti sono divenuti quattro per la Dea. L'Atalanta infatti ha raccolto il secondo risultato utile consecutivo in Europa, dove nel turno precedente era riuscita a imporsi in rimonta sul Club Brugge per 2-1 proprio a Bergamo. La formazione di Ivan Juric, tuttavia, ieri sera ha dovuto fare i conti con il terzo pareggio di fila.

La vittoria infatti manca allo scorso 30 settembre, quando la Dea si impose proprio sui belga. Successivamente l'Atalanta non è andata oltre l'1-1 contro il Como, ricavando anche un punto dalla sfida giocata in casa della Lazio e finita sul punteggio di 0-0. L'Atalanta però potrà rifarsi già sabato prossimo, visto che alle 20:45 sarà ospite della Cremonese allo Zini nell'ottavo turno di campionato. Una sfida utile per risalire la classifica, dove la Dea al momento occupa il settimo posto a quota 11.