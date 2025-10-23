"Tudor ritrova la sua Juve ma con il Real non basta". L'apertura de La Stampa

"Tudor ritrova la sua Juve ma con il Real non basta". La Stampa dedica uno dei titoli della sua prima pagina alla squadra bianconera, battuta 1-0 al Bernabeu nonostante una prova a tratti positiva: a decidere il match di Champions League è un gol di Bellingham, bravo a spedire alle spalle di Di Gregorio il pallone calciato prima da Vinicius Jr. e respinto dal palo. Dopo tre giornate della League Phase i bianconeri si trovano al momento a 2 punti in classifica e al 25esimo posto, fuori dalla zona Play off.

"Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato - ha detto il tecnico bianconero Igor Tudor nella conferenza stampa post partita -. Meritavamo di più, meritavamo di fare un gol e siamo dispiaciuti però la squadra c'era. Non è facile fare una prestazione così al Bernabeu e noi dovevamo fare meglio con la palla ma non è facile con loro. Se usciamo più forti? A me importa il risultato, ma la sensazione è che la squadra stesse bene ed è mancato il gol".