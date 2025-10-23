Resa dei conti in casa azzurra. Il Mattino in prima pagina: "Psicodramma Napoli"

"Psicodramma Napoli". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, soffermandosi sul Napoli e sul ko subito in Champions League in casa del PSV Eindhoven. Il 6-2 subito in Olanda ha lasciato parecchi dubbi in casa azzurra, dove adesso Conte ha chiesto più spirito di gruppo. Il tracollo del resto non può passare inosservato, per un Napoli che è apparso in netta difficoltà contro il PSV e che ora è chiamato al riscatto definitivo.

Gli azzurri infatti hanno incassato il secondo ko consecutivo, considerando anche la dura sconfitta incassata qualche giorno fa in casa del Torino. Un passo falso che è costato il primato agli azzurri, che rimangono comunque a contatto con la vetta visto che occupano il terzo posto a quota 15 e distano un solo punto dal Milan. Sull'agenda del Napoli però c'è già un big match dietro l'angolo, una vera e propria occasione per il riscatto.

Gli azzurri infatti sabato pomeriggio se la vedranno contro l'Inter al Maradona, dove andranno a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 5 ottobre. Per i campioni d'Italia un altro ko sarebbe troppo pesante, visto che andrebbe a incidere ulteriormente sul morale. In Champions invece il cammino del Napoli riprenderà il 4 novembre, data in cui gli uomini di Conte faranno visita all'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della prima fase.