Torna l'Europa League. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Fino alla Viktoria"

Il quotidiano Il Romanista oggi in edicola in prima pagina si concentra sulla Roma, attesa da un nuovo impegno in Europa League. I giallorossi infatti alle 21 se la vedranno contro il Viktoria Plzen, ospite all'Olimpico nel match valido per la terza giornata della prima fase. Una sfida importante per la Roma di Gasperini, che vorrà cancellare non solo il ko subito contro l'Inter in campionato ma anche quello incassato nell'ultimo turno europeo giocato proprio nella Capitale contro il Lille.

La Roma infatti al momento ha 3 punti guardando alla classifica di Europa League, dove ha raccolto solo una gioia all'esordio in casa del Nizza. I giallorossi quindi devono farsi strada per risalire le gerarchie e avvicinare o agganciare le prime otto posizioni. L'obiettivo dichiarato, del resto, è quello di passare la prima fase e accedere direttamente agli ottavi di finale evitando i play-off.

Guardando alla formazione invece Gasperini dovrebbe puntare ancora sul 3-4-2-1 anche se potrebbe concedere un po' di riposo a Ndicka e Cristante. Il centrale infatti dovrebbe essere sostituito da Ziolkowski, che andrà a difendere la porta di Svilar insieme a Mancini e Mario Hermoso. La grande novità invece sarà il ritorno dal primo minuto di El Aynaoui, che dovrebbe essere affiancato da Koné con Tsimikas e Rensh sulle corsie. Sulla trequarti Soulé e Pellegrini, in vantaggio su Bailey, mentre in attacco il centravanti sarà ancora Dovbyk.