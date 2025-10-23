Vinciamo per Italiano. Il Corriere di Bologna in apertura: "Skorupski suona la carica"
Il Corriere di Bologna oggi in edicola in prima pagina si concentra sull'impegno europeo dei rossoblu, attesi da una nuova sfida in Europa League. Il Bologna infatti alle 18:45 sarà ospite della Steaua Bucarest nella terza giornata della prima fase del torneo europeo. Una sfida troppo importante per i felsinei, che sono ancora a caccia del primo successo europeo in questa stagione. Il Bologna, infatti, ha raccolto soltanto un punto in Europa League fino a questo momento.
Gli emiliani hanno cominciato il proprio percorso con un ko subito in casa dell'Aston Villa, non andando oltre l'1-1 nel secondo impegno con il Friburgo. Il Bologna quindi, come dichiarato dal portiere Lukasz Skorupski, vorrà portare a casa i tre punti anche per il tecnico Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. L'allenatore siciliano non sarà presente per la trasferta Romania ma l'estremo difensore polacco, come del resto tutto il Bologna, non ha intenzione di deluderlo.
Italiano infatti guarderà la partita direttamente dalla camera dell'ospedale Sant'Orsola, tenendosi in contatto telefonico con il proprio staff per fornire indicazioni e consigli utili. L'allenatore verrà sostituito dal suo storico vice Daniel Nicolini, pronto a regalare al Bologna la sua prima gioia europea in una gara delicata e più che importate per il percorso in Europa League dei rossoblu.
