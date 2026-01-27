Lazio, si accende il mercato. Il Messaggero: “C’è Maldini. Avanti il braccio di ferro con Romagnoli”

L’edizione odierna del Messaggero si concentra sul mercato della Lazio, che nelle ultime ore si è acceso con un colpo in entrata.

Dall’Atalanta, infatti, nella giornata di ieri è arrivato Daniel Maldini, già atterrato a Fiumicino e pronto a mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni a 14 milioni di euro.

Nel frattempo la società prosegue il proprio braccio di ferro con Alessio Romagnoli. Sabato, dopo la gara pareggiata a Lecce, il difensore aveva salutato i tifosi certo che quella sarebbe stata la sua ultima gara prima di volare in Qatar per firmare con l’Al Sadd. Il giorno seguente però la Lazio ha bloccato tutto e adesso prosegue il proprio braccio di ferro con il giocatore, che vorrebbe andarsene dopo aver trovare un accordo con il club in cui allena Roberto Mancini da ben 6 milioni di euro a stagione.