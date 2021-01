Le aperture in Portogallo - Il Porto allunga. Benfica fermato dalla pioggia: si riprende oggi

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, lunedì 4 gennaio:

A Bola

"Al Dragao si respira nel finale di gara"

Porto che vince per 3 a 0 sulla Moreirense, ma dopo la prima rete arrivata al ventesimo, a firma di Sergio Oliveira, la partita non è stata delle più semplici, ed è stata chiusa solo all'ottantottesimo da Toni Martinez. Poi in pieno recupero Evanilson ha arrotondato il risultato.

"Doppietta per Ronaldo che passa Pelè"

In spalla c'è spazio per la doppietta di CR7 con la maglia della Juventus, che porta il campione portoghese a sorpassare Pelè nella classifica marcatori all time. 758 reti segnate da Cristiano Ronaldo.

Record

"Vince l'acqua"

Un forte temporale si è abbattuto ieri sul Da Luz di Benfica costringendo l'arbitro a sospendere la gara dopo soli cinque minuti di gioco. La gara tra Benfica e Santa Clara verrà ripresa oggi alle 17, partendo dal quinto minuto di gioco.