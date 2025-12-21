Danilo applaude la scelta di Thiago Silva: "Il Porto ti porterà gioia. Io ci sono affezionato"

"Ciao fratello Thiago, oggi volevo augurarti buona fortuna per questa nuova avventura al Porto, una squadra a cui sono molto affezionato e con cui ho trascorso molti anni meravigliosi". Parla così Danilo, ex difensore della Juventus attualmente e dallo scorso fine gennaio colonna portante del Flamengo, in un video-messaggio appositamente dedicato per celebrare la firma del suo amico e connazionale brasiliano Thiago Silva come nuovo giocatore del Porto.

Là dove lo stesso Danilo ha giocato circa 4 anni, con dei prestiti nel mezzo al Santos. Le congratulazioni, riprese da TNT Sports Brasil, sono poi proseguite: "Sono sicuro che il tuo ritorno porterà tanta gioia a tutti i tifosi del Porto e anche a te", ha garantito l'ex bianconero. "Ti auguro un'esperienza meravigliosa e che questa collaborazione tra Thiago Silva e il Porto sia coronata da grande successo. Un abbraccio, fratello", la chiusura.

Ricordiamo che Thiago Silva ha rescisso il contratto con il Fluminense con sei mesi d'anticipo perché spinto dal desiderio di fare ritorno in Europa, per giocare nuovamente ad alti livello al tramonto di carriera. E la scelta è ricaduta sul Porto di Farioli, non sul Milan di Max Allegri, attorno al quale circolavano parecchi rumor di un clamoroso ritorno per chiudere il cerchio della sua passata storia d'amore a tinte rossonere.