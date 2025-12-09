Le mosse della Lazio sul mercato, Il Messaggero: "Sarri vuole Raspadori"

"La Lazio non basta: Sarri vuole sfilare Raspadori ai cugini" è il titolo che si legge nel taglio alto nella prima pagina de Il Messaggero oggi in edicola, concentrandosi sulle mosse di mercato della Lazio. Lotito ha già un accordo di massima con lo svincolato Insigne, ma Sarri non vuole “accontentarsi” del vice-Zaccagni. Il tecnico vuole sì riabbracciare l'ex Napoli, ma non prima di aver ricevuto garanzie sui rinnovi di Basic e Romagnoli e sugli altri rinforzi.

Prima di Insigne vuole una mezz'ala alla Luis Alberto e quel Raspadori che già bramava a giugno al posto del Taty. L'ex Sassuolo sta giocando poco all'Atletico e non vuole perdere la Nazionale, e per questo avrebbe dato mandato ai suoi agenti di riportarlo in Italia dopo appena sei mesi. Sarri vuole Raspadori ma, se non uscirà il Taty (di nuovo inquieto) o verrà fatta cassa con Isaksen o Cancellieri, sarà difficile averlo già in inverno.