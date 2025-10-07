Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 7 ottobre
C'è la sosta ma il calcio non si ferma. Tanti gli argomenti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, martedì 7 ottobre 2025, e che vi proponiamo in calce. Torna la nazionale ma si continua a parlare anche del campionato con gli attaccanti in primo piano.
Problema del gol per la Juventus, con Jonathan David che resta un oggetto misterioso in casa Juventus. Problemi anche per il Milan di Max Allegri con Rafa Leao alla ricerca di un'identità mentre prosegue senza sosta la marcia di Lautaro Martinez in casa Inter.
Spazio anche alla vetta raggiunta da Napoli e Roma con il centro-sud al comando della Serie A: Conte e Gasperini guidano la classifica e guardano tutti dall'alto in basso, davanti alle squadre del nord.
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
