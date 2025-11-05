Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 5 novembre

Comincia con due pareggi la quarta giornata di Champions League delle squadre italiane, tema di spicco presente oggi, martedì 5 novembre 2025, sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. I titoli di apertura odierni sono dedicati alla Juventus e al Napoli, entrambe bloccate ieri sul pari in casa da Sporting Lisbona e Eintracht Francoforte: i bianconeri vanno sotto dopo appena 12 minuti e poi strappano il definitivo 1-1 con Vlahovic, mentre gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 nella sfida del Maradona contro i tedeschi. La classifica vede al momento la Vecchia Signora a quota tre punti in classifica (finora tre pareggi e una sconfitta) e i partenopei a 4 punti (una vittoria, un pareggio e due ko).

Questa sera toccherà invece alle altre due italiane impegnate nella competizione, ovvero Inter e Atalanta. La squadra di Chivu ospita il Kairat Almaty a San Siro: un successo a San Siro permetterebbe ai nerazzurri di salire a 12 punti in classifica e di agganciare Bayern Monaco e Arsenal in vetta a punteggio pieno. La Dea fa invece visita al Marsiglia di De Zerbi al Velodrome. Per entrambe il fischio d'inizio è fissato alle ore 21.