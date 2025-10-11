Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 11 ottobre
Grande spazio alla Nazionale sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 11 ottobre 2025, e che vi proponiamo in calce. Riparte la corsa Mondiale degli Azzurri guidati da Rino Gattuso con un occhio attento a ciò che succederà nella sfida tra Norvegia e Israele.
Calciomercato - "Rivoluzione Maignan", Spazio al calciomercato con una clamorosa indiscrezione che riguarda Juventus e Milan: i bianconeri sulle tracce di Mike Maignan. Atubolu e Suzuki le idee dei rossoneri per il futuro.
