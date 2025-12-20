Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 20 dicembre
La sconfitta dell'Inter ai calci di rigore nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna tra gli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 20 dicembre 2025, e che vi proponiamo in calce. Fuori le milanesi, la finale di Supercoppa sarà tra Napoli e Bologna.
Spazio anche ai temi del campionato con la Juventus che ritrova Bremer ed è attesa dalla super-sfida contro la Roma di Gian Piero Gasperini. E infine c'è anche il calciomercato con il Milan di Allegri che attende Fullkrug per l'attacco.
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
