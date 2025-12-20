Domani Palladino torna a Marassi, L'Eco di Bergamo: "Il tecnico sfida il suo passato"
Ritorno in uno stadio che conosce molto bene Raffaele Palladino. Domani sera al "Ferraris" di Marassi la sua Atalanta sarà ospite del Genoa in una sfida molto importante per la Dea per ripartire definitivamente. Il cambio di tecnico ha giovato ai nerazzurri che hanno ripreso a macinare gioco e punti. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Domani Palladino torna a Genova e sfida il suo passato".
