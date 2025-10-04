"Milan da scudetto. Yildiz leader della Juve" Del Piero introduce così a La Gazzetta il big match

La prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata al sesto turno di campionato, iniziato ieri con la sfida tra Hellas Verona e Sassuolo vinta dagli emiliani per 0-1

Oggi scende in campo l’Inter, che a San Siro ospita la Cremonese. A sorpresa le due squadre si trovano appaiate in classifica a quota 9 punti, con i grigioneri che tornano nel capoluogo lombardo dopo la vittoria contro il Milan nella prima giornata di campionato. Chivu alle prese con l'infortunio di Thuram, in attacco si affiderà a Lautaro Martinez e a uno tra Bonny - favorito - o Pio Esposito.

I riflettori sono però già accesi sul big match di domani sera tra Juventus e Milan. A introdurre il match è la storica bandiera biaconera Alex Del Piero, che parla di un Milan da scudetto e su Yildiz dice: "Sta diventando il leader della squadra". Allegri (e Rabiot) torna allo Stadium da avversario da primo in classifica e dovrebbe schierare gran parte della squadra che ha battuto il Napoli. Al posto dello squalificato Estupinan pronto il giovane Bartesaghi, mentre in difesa non dovrebbe farcela Tomori, con un altro ex di serata come De Winter pronto al debutto da titolare. Davanti, al fianco di Pulisic, Gimenez in vantaggio su Nkunku e Leao. I bianconeri, invece, cercano riscatto dopo 4 pareggi di fila. Tudor valuterà fino all'ultimo le condizioni di Bremer e Thuram. Davanti Vlahovic in vantaggio su David e Openda.