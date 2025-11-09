Pari Hellas a Lecce, L'Arena apre con le parole di Zanetti: "Non belli ma dato tutto"
Un pareggio che muove la classifica. L'Hellas esce dal Via del Mare di Lecce con un buon punto contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Soddisfatto il tecnico Paolo Zanetti con gli scaligeri che fanno un passetto in più importante. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "L'Hellas strappa un pari a Lecce: 'Non belli ma dato tutto'".
