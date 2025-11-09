"L'Hellas pareggia lo scontro diretto con il Lecce" scrive in taglio alto il Corriere di Verona

È terminato 0-0 l’anticipo del sabato tra Lecce ed Hellas Verona, match valido per la undicesima giornata di Serie A.

Nel primo tempo meglio i salentini, per lunghi tratti padroni del campo. Poi nella ripresa il ritmo è calato anche se il Lecce ha protestato per un fallo di rigore che poi il var ha revocato. I padroni rimandano ancora il primo successo della stagione al Via del Mare, mentre gli ospiti restano a secco di vittorie dopo undici giornate.

Questa l’analisi di Zanetti: “A livello qualitativo ci è mancato qualcosa, ma abbiamo portato a casa un punto col giusto atteggiamento. Abbiamo lottato su tutti i palloni in una partita spigolosa, molto maschia. Ci siamo rimasti dentro fino alla fine, in un campo difficile, e ora guardiamo avanti".