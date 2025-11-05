Per in Champions, flop dei nuovi. Tuttosport: "Juve, ma chi hai comprato?"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosprt titola così: "Juve, ma chi hai comprato?". Vlahovic evita il ko con lo Sporting (1-1). Che flop i nuovi acquisti, in Champions ora si fa dura. Spalletti tocca con mano i limii della squadra: chi avrebbe dovuto garantire il salto di qualità continua a deludere. Lo conforta Dusan, rinato ma uscito per un fastidio muscolare: "Non sono ancora al meglio, prima giocavo e non giocavo".

Spazio anche all'altra metà di Torino, che si avvia ad affrontare la stracittadina. Le viene dedicato questo titolo in taglio basso: "Il derby di Ismajli: mai dire Juve...". Quel no a Giuntoli un anno fa ad Empoli. Baroni squalificato, in panchina Colucci. Nkounkou recupera..