Per Spalletti solo 1-1 con lo Sporting. Il CorSera: "Vlahovic c'è, la Juve non ancora"

"Vlahovic c'è, la Juve non ancora". È questo il titolo che il Corriere della Sera sceglie oggi per aprire la sua prima pagina sportiva all'indomani del nuovo stop bianconero in Champions League: la squadra di Spalletti non riesce a colpire più di una volta lo Sporting Lisbona e trova l'1-1 grazie al serbo, in rete nel primo tempo su assist di Thuram. "Spalletti non sfonda, tre punti in quattro partite non bastano per sognare - aggiunge il quotidiano generalista -. Parte bene lo Sporting, poi cresce la Signora. Decisivo, alla fine, il portiere portoghese".

"Non siamo contenti del risultato, potevamo fare di più - le parole di Vlahovic a Sky Sport nell'immediato post partita -. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato meglio di loro che sono una squadra forte e che palleggia bene. Abbiamo risposto al meglio, ma ci è mancato il secondo gol. Solo complimenti ai compagni e al mister, speriamo di continuare così ma vincendo. Pensiamo a vincerle tutte e 4. Restare? Sono concentrato sul presente e sulla partita di sabato. Cercheremo di vincere, è il derby. Non sarà facile, ma daremo tutto per provare a vincerla. Il cambio? La cosa è che io ho sentito un dolorino sul flessore e ho chiesto il cambio, non so se il mister mi voleva far uscire. Mi dispiace non aver potuto finire la partita. Durante la preparazione non ho giocato tanto, sicuramente mi manca ancora qualcosa per i 90 minuti ma sto dando tutto me stesso. Spero che già da sabato troveremo un risultato diverso".