Conte-Nazionale? Cronache di Napoli con ADL: "Se me lo chiederà, lo lascerò andare"

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni delle ultime ore del presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, circa la possibilità di rivedere sulla panchina della Nazionale italiana Antonio Conte. "Se me lo chiederà, lo lascerò andare", il fulcro del messaggio lanciato da Cronache di Napoli in prima pagina e direttamente originato dal patron del club partenopeo.

Intercettato a Los Angeles dalla redazione di CalcioNapoli24.it alla premiere statunitense del documentario 'Ag4ain'. Queste le parole del patron azzurro: "Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata".

AdL ha anche parlato del possibile futuro presidente della FIGC, facendo il suo nome preferito: "Voto per Giovanni Malagò. Sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione".