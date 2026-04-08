Da Massara al club, Gasperini certezza del futuro. Il Romanista: "Tutti per uno"
"È una certezza". Così ha risposto Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, nel momento in cui gli è stato domandato se dalla prossima stagione si ripartirà da Gian Piero Gasperini in panchina. Al tecnico di Grugliasco verrà affidato il futuro, con un'estate di grandi cambiamenti sul mercato, tra cessioni e investimenti, con un unico fronte compatto. "Tutti per uno", il messaggio lanciato in prima pagina da Il Romanista.
Priorità alla corsa Champions, però, con i giallorossi scivolati a -4 dal Como e dalla qualificazione alla più prestigiosa competizione europea. Per rimontare lo svantaggio e rialzarsi dopo la manita incassata dall'Inter, Gasp ospiterà il Pisa all'Olimpico nel weekend. Per l'occasione potrebbe rientrare Wesley, esterno brasiliano che può accorciare i tempi di recupero.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.