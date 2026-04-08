Addio Mircea Lucescu, La Stampa titola: "Il guru del calcio, dalla Romania a Pirlo"

Si è spento a 80 anni Mircea Lucescu, tecnico rumeno scomparso a seguito di un infarto, pochi giorni dopo gli ultimi impegni da commissario tecnico della Romania. "Il guru del calcio, dalla Romania a Pirlo", il ricordo speso da La Stampa in taglio alto e in prima pagina stamane. In carriera da allenatore si è seduto sulle panchine di Inter e Brescia, tra le altre, lasciando un'impronta significativa anche allo Shakhtar Donetsk in 12 anni di mandato.

È stato uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio. Il terzo, per la precisione. Nella sua lunga carriera, nell’ultimo decennio dedicata per lo più alle nazionali (Turchia e Romania, con intermezzo non vincente alla Dinamo Kiev), Lucescu ha portato a casa ben 38 trofei. Soltanto due allenatori vantano un palmares migliore del suo, e sono nomi da far tremare i polsi: al secondo posto c’è Pep Guardiola (41), al primo l’inarrivabile Sir Alex Ferguson (49). Lo segue al quarto l’iconico Valeriy Lobanovskyi (33).