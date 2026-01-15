Roma, arriva Malen: Gasperini più sereno. Il Messaggero: "Ma ora serve la difesa"
"Roma, arriva Malen: Gasperini più sereno. Ma ora serve la difesa" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. I primi acquisti sono arrivati, ma il mercato della Roma non finisce qui. Nell’ormai famoso summit con la proprietà di una settimana fa i Friedkin gli avevano assicurato tre rinforzi.
Il pareggio di ieri del Napoli alimenta la convinzione del tecnico di poter competere per le prime posizioni. Ma rimangono i rapporti difficili dentro Trigoria legati al mercato.
La Roma sta provando rispedire al Liverpool Tsimikas (che piace all’Olympiacos), in caso di addio per rinforzare la fascia sinistra piacciono Fortini della Fiorentina e Seys del Bruges. In stand by Dragusin per la difesa: su di lui c’è anche il Lipsia, ma aspetta i giallorossi. Sondaggio per Maguire ma ha uno stipendio monstre: 7 milioni.
