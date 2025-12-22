Roma e Lazio, le punte sotto accusa. Il Messaggero: "La Capitale senza gol"
"La Capitale senza gol" scrive Il Messaggero in prima pagina. Punte sotto accusa sia in casa Roma che in casa Lazio. Le formazioni di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri fanno fatica a segnare con i propri attaccanti. Difese da Scudetto e attacchi da Serie B: è il paradosso della Capitale, è la Capitale dei paradossi.
E ora arriva il calciomercato. La società giallorossa è disposta ad accontentare l’allenatore a gennaio L’olandese e il nazionale italiano sono gli obiettivi dichiarati Out Ferguson e Baldanzi ma anche Dovbyk e Bailey rischiano.
Da Samardzic a Brescianini (con il sogno Loftus-Cheek): ora tocca a Lotito. I due dell’Atalanta sono obiettivi concreti. Ora il presidente può sbloccare il mercato utilizzando un credito futuro.
Editoriale di Enzo Bucchioni

