Sbagliano tutti, non l’Inter. La Repubblica: "Chivu vince anche nel fango di Verona"
Tra le sue pagine La Repubblica si concentra sulla vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona. A Verona l’Inter ha vinto grazie a un autogol nel recupero contro un’avversaria che non meritava di perdere, restando così aggrappata alla testa della classifica a un solo punto dal Napoli, con cui aveva perso solo otto giorni prima.
Se Antonio Conte dice di considerare il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio col Como, figurarsi come può vederlo Cristian Chivu dopo un 2-1 in trasferta all’ora di pranzo, con tre punti agguantati nel fango del Bentegodi, inzuppato dalla pioggia. Mercoledì a Milano arriveranno i kazaki del Kairat, matricole in Champions, contro cui Chivu potrà fare turnover in vista di domenica, quando l’ospite sarà la Lazio.
