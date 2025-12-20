Supercoppa, rigori da incubo. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Solita Inter, Bologna ride"
"Solita Inter, Bologna ride" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura in merito alla sconfitta dei nerazzurri nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Dopo l'uno a uno nei tempi regolamentari, decisivi i calci di rigore. Errori dei nerazzurri Bastoni, Barella e Bonny. Immobile firma il 4-3 e regala la storica finale ai rossoblù di Italiano. Chivu eliminato.
Le dichiarazioni di Theo - Intervista esclusiva all'ex giocatore del Milan Theo Hernandez. Il giocatore francese ha parlato della sua esperienza in rossonero: "Trattato male, volevo restare al Milan".
Mercato Milan - Infine c'è spazio anche per il calciomercato e per le mosse del Milan. Allegri aspetta un centravanti ma non solo: "Fullkrug non basta", scrive il quotidiano. De Winter e Nkunku flop da 57 milioni, serve un difensore.